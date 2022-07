Recauda, recauda... que las arcas se están vaciando

Se empeña el director general de Tráfico en decirnos que las sanciones que imponen en las carreteras españolas no tiene afán recaudatorio y que su único interés es reducir la mortalidad en las carreteras españolas. La realidad es que los fallecidos siguen reduciéndose y 2021 se cerró con un 9% menos que 2019 (el primer año de la pandemia no cuenta por las restricciones) pero el importe de lo recaudado va en aumento. a falta de conocer las cifras del pasado ejercicio conviene recordar que en 2019 Hacienda, vía Tráfico, se embolsó 374.301.167 euros; es decir más de un millón de euros diarios por multas. Lo grave es que la mayoría son por pequeñas infracciones por exceso de velocidad tras denuncia de unos radares, fijos y móviles, situados estratégicamente con el único afán de recaudar. Digan lo que digan Pere Navarro y Grande-Marlaska. A.T.