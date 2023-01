Recuperar por fin la cabalgata como colofón de fiestas

Santiago no se prodiga especialmente con las fiestas navideñas. A lo mejor no hace falta llegar al caso extremo de Vigo, pero siempre se ha echado de menos, o al menos algunos, que estas celebraciones no fueran un poco más espléndidas. Desde el pazo de Raxoi dan la apariencia de que se cubre el expediente sin muchas ganas. Pero en fin, al menos hoy podremos recuperar la normalidad de una cabalgata real que, para miles de niños, sigue y seguirá siendo un momento soñado e inolvidable. Puede que la edad nos vuelva más nostálgicos, pero la verdad es que no se ha sido niño realmente si no se ha soñado con esta jornada, con ver a dos palmos de ti a los Reyes Magos, los de verdad, antes de que cumplan algunas de nuestras peticiones. Si cuando somos mayores no podemos entender esta magia es que hemos envejecido realmente mal. S.R.