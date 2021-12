Regresa en plena forma ante el jubileo de platino: setenta años en el trono

No es nada habitual que en esta página aparezcan dos protagonistas de edades tan avanzadas: de los 111 años que vivió María Luis Vázquez a los 95 que tiene la reina Isabel II de Inglaterra. Una, gallega, nos dejó el mismo día que la otra –inglesa y quince años más joven– reaparecía en público para pronunciar el primer mensaje navideño en el que faltaba el duque de Edimburgo. Había expectación tras los achaques sufridos por la matriarca de la realeza mundial y ella, como siempre, no defraudó. Bueno, sus posibles sucesores debieron alterarse cuando anunció que está en plena forma para celebrar el Jubileo del Platino; es decir, el récord de 70 años sentada en el trono, que se celebrará en apenas dos meses. Para el Guinness. A.T.