Regreso a Madrid con un abrazo del Apóstol y algún kilo de más

Hay que aplaudirle, porque ha vuelto a ejercer de excelente embajador de su tierra. Pepe Domingo Castaño se despedía ayer de Galicia (no por mucho tiempo) tras un fin de semana en el que ha vuelto a reunir a los suyos en su querido Padrón. Tras abrazar al Apóstol en la Catedral, el reconocido comunicador de la Cadena Cope se embarcó en un Xacobeo do Mar que fue todo un éxito, pese a que el tiempo no acompañó. Todos sus invitados quedaron encantados con la travesía y con la visita a los lugares jacobeos. Solo alguno se quejaba ayer de que le apretaba un poco el pantalón. Aunque eso es síntoma de que han comido requetebien. Era de esperar viniendo de Castaño. A.R.