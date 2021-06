Resiliente monclovita caza en un pasillo al rápido de Pensilvania

Decía Andrés Calamaro en una de sus más famosas canciones que “no me gusta esperar, pero igual te espero”. No le sonará su música, pero resulta obvio que la letra le es muy familiar a nuestro presidente, Pedro Sánchez, capaz de aguardar los minutos que sean necesarios en un pasillo hasta la llegada del inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y de celebrar allí mismo una reunión de duración mínima –como los nuevos contratos laborales– con la que salvar la cara ante los múltiples ojos que escrutan al milímetro el peso de su relevancia internacional. Nuestro presidente ya tiene esa foto que buscaba con el mandatario demócrata, con el que hasta ahora no había podido hablar por teléfono, más que por problemas de agenda, porque en Washington no se le ponían. Pero con este pobre retrato en los corredores de un edificio institucional, donde se ve a un Sánchez acompañando a una persona mayor, como si fuese un familiar suyo al que visita en una residencia de la tercera edad, tampoco irá muy lejos en su carrera diplomática. La presión de la oposición está ahora más alta que nunca, más arriba incluso que la que realiza la selección de Luis Enrique, por eso, o se logra una fotografía como Dios manda, y a ser posible en un despacho presidencial con fotos y banderas detrás, o tal vez sea más rentable evitarla, como hizo Casado el domingo en Colón escapando de Abascal. Pero ahora ya está hecha y, como muy bien no quedó, le toca al ejército de asesores de La Moncloa inventarse algo para sacarle todo el partido posible. Como primera idea, están contraatacando con el argumento de que se confió en España para organizar la próxima reunión de la OTAN. No está mal para cuarenta segundos de charla en un pasillo. ¿Alguien da más? No, realmente es insuperable. ¡Qué capacidad de seducción de nuestro presidente! Si es cierto, esto demuestra lo mucho que pierden el tiempo los políticos. Lo breve y bueno, dos veces bueno.