Respaldo y devoción por extender el Camino Inglés desde las Islas Británicas

La Asociación de Concellos do Camiño Inglés, presidida por Manuel Mirás, se vuelca con uno de sus más firmes apoyos... y no es de la comarca. Así, acaban de divulgar el testimonio de Robin Dorkings, uno de los responsables de la Confraternity of St James en el Reino Unido que no sólo colabora estrechamente con los municipios gallegos de la Ruta británica, sino que durante estos años ha sido un baluarte jacobeo, proporcionando señalización y publicidad a la Vía Jubilar, así como sellos acreditativos a las iglesias y negocios que jalonan el itinerario. Gracias a personas como él se ha podido extender un fenómeno de la peregrinación a Santiago al que pocos son ajenos. M.M.