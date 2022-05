Reunión de iniciación en el universo Rueda, con el reto del pacto imposible

Pese a las buenas intenciones de los implicados, será difícil que de las reuniones del presidente Rueda con los dos líderes de los partidos de la oposición parlamentaria salga algún consenso. En el reciente debate de investidura, quedó patente que quien gobierna y quien fiscaliza su acción no están de acuerdo en nada. Incluso entre el BNG y el PSdeG se observan diferencias notables, aunque no insalvables. Ana Pontón exigirá al presidente soluciones para problemas, como el colapso de la atención primaria, que Rueda ni siquiera ve. La lideresa nacionalista hasta dice que no recibió la carta que Rueda afirma haberle mandado. Desde que Feijóo dejó Correos... A. a.