Ruinas que pueden convertirse en un reclamo turístico

Innovar y desarrollar nuevos proyectos está muy bien y es necesario, pero no lo es menos velar por el legado patrimonial de nuestros antecesores, porque quien olvida su pasado no tiene futuro. Por ello hay que aplaudir el proyecto impulsado desde el Concello de Mazaricos, que preside Juan José Blanco, para resucitar la iglesia de Santa Baia de Chacín, que llevaba años oculta entre la maleza. Fruto de los trabajos realizados, al menos ya son visibles las ruinas, a la espera de que se pueda acometer ahora un proyecto de consolidación de las estructuras que aún siguen en pie. Sin duda, un ejemplo de como se puede reconvertir un elemento patrimonial caído en el olvido en un nuevo reclamo turístico para el municipio. No todo requiere de grandes inversiones, sino que, a veces, con poco se puede conseguir mucho y esta iniciativa es una buena prueba de ello. J. M. r.