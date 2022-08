Rutas para valorar o que se ten diante

O Concello de Ribeira, que preside Manuel Ruiz, adxudicou por 33.000 € a creación da ruta litoral formada por 17 paneis para poñer en valor o pasado, presente e futuro da pesca, o marisqueo e o patrimonio marítimo e industrial da costa local. Colocaranse en Palmeira, Coroso, a lonxa e o porto de Ribeira, O Touro, Castiñeiras, praia do Castro, O Carreiro, a lonxa e o porto de Aguiño, o Peirao Fenicio, Couso, O Vilar e no pobo e no faro de Corrubedo. En realidade, a veces non valoramos o que temos diante. s. souto