Sánchez se lo pone fácil con la sedición para el relato de la alternativa

Una larga gira por Latinoamérica no ha impedido a Alberto Núñez Feijóo regresar para condenar a los cuatro vientos la reforma del delito de sedición presentada por el PSOE y Unidas Podemos, por la que se reducirán las penas. Con el temor a que Cataluña y los independentistas que han puesto a Sánchez al frente del Gobierno tengan ahora más fácil que nunca el separarse de España sin tener que hacer frente a consecuencias penales por ello, Feijóo no ha dejado escapar la oportunidad para posicionar nuevamente al PP como alternativa a un partido (el PSOE) que, en su opinión, se vende al enemigo para seguir aferrado a su posición de poder. a.s.