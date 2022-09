Se puede hacer arte con pocos recursos

No deja de sorprender por su capacidad para crear arte con escasos recursos. Julio Ferreiro lo ha vuelto a conseguir en Compostela; y lo que era feo o aburrido ha cobrado vida con sus coloridos mosaicos. Los santiagueses saben de su talento y por eso le acaban de reclamar en la avenida de Vilagarcía para darle algo de alegría a una calle gris y tristona, consecuencia de una reurbanización desastrosa llevada a cabo por el anterior gobierno municipal. No estaría de más un reconocimiento para el bueno de Julio. u.s.