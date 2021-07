Se puede recorrer el Camino con ‘look’ a lo Christian Dior

La empresaria e influencer Carmen Lomana puede resultar tremendamente cargante debido a su indisimulado pijerío, pero la verdad es que tiene su punto. Ahora, a sus 72 años (o 62, porque ella afirma tener diez menos de lo que dicen los periodistas malotes), está recorriendo el Camino de Santiago por tierras leonesas y ha echado un tremendo rapapolvo a sus seguidores en las redes sociales por las críticas que han vertido sobre su peculiar su look peregrino. Como no podía ser de otra forma, Carmen, que es una gran amante de la moda, va toda guapetona y advierte a las “criticonas” que ella hace la Ruta como le da la real gana, incluso vestida de Dior. Tú di que sí, Lomana, que para caminar no hace falta copiar el estilo del coronel Tapioca ni portar raídas mochilas de marca desconocida o zapatones de alpinista. Nobleza obliga, también en el Camino. D. P