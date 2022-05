Selectividad, el cuento del cambio que nunca gusta

Con el catastrófico historial que acredita este Gobierno de coalición social-comunista en materia de Educación, no es de extrañar que los alumnos que en el próximo curso les toque comenzar el Bachillerato se echen a temblar ante el anuncio de la ministra del ramo, Pilar Alegría, de la inminente modificación de la prueba de Selectividad. “La homogeneidad nunca es sencilla, pero hay que apostar por un modelo en que se tenga en cuenta mayor homogeneidad aunque respetando los contenidos de cada comunidad. Una selectividad más centralizada, pero siempre respetuosa con las autonomías”. Que se sepa, esto ya es lo que hay. Así, pues, si el criterio principal para realizar cambios es este, seguramente no cambiará nada a nivel teórico, pero en la práctica romperán la poco o mucha homogeneidad que hay. Como es para 2024, igual ya no estará ella. i. i.