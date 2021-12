Si no cometes errores es que no te esfuerzas lo suficiente

Gallega de nacimiento, ella dice que también de convicción, sorprendió mucho que no acudiera la vicepresidenta primera en el viaje oficial que daba el pistoletazo a la llegada de la alta velocidad ferroviaria a su comunidad. Seguro que motivos de agenda había para anteponer a este acto pero uno de los comentarios en corrillos fue que Nadia Calviño se estaba dejando ganar terreno por la vicepresidenta segunda, también gallega de nacimiento (y dice que su convicción no se pone en duda). Yolanda Díaz sí que supo acaparar protagonismo... relegando, incluso, a la ministra de Infraestructuras, que debiera ser la protagonista. a.T.