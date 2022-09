Si no nos entienden, no, ni en Madrid ni en Bruselas, independentistas todos

Europa ignora la situación de la pesca gallega. Esta es una de las conclusiones lanzadas ayer por Ana Pontón en su intento de explicar por qué la Comisión Europea cerró 87 zonas de pesca en el Atlántico a sesenta barcos de nuestra comunidad. Por lo visto, Europa no conoce ni la situación de la pesca gallega ni nada de Galicia en general. Pues no será por los miles de informes relacionados con nuestra comunidad que a los burócratas que dirigen la UE se le ponen sobre la mesa. ¿Vale de algo el esfuerzo de realizarlos y el dinero que se pierde en ello para que luego estos dirigentes del tres al cuarto ni siquiera los lean? Porque que no los leen está claro, de otro modo no se entendería que tomen las decisiones que toman. Si en Madrid no nos dan prácticamente bola (tesis a la que también se apunta el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda) y en Bruselas tampoco (la conselleira Rosa Quintana llegó a tachar la decisión de “mal intencionada”), va a ser cierto que a Galicia no le va a quedar otra que reclamar la independencia. Que es a donde siempre quiere llegar la portavoz nacionalista, que por eso es portavoz nacionalista. Y todo esto en un contexto en el que Luis Enrique discrimina otra vez a Aspas, el mejor delantero seleccionable de la Liga. Pues sí, va a haber que ponerse soberanistas.

eduardo montero