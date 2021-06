Sí, pero puede que no, o ya veremos : ¿sin peajes en julio?

Bien sabe José Luis Ábalos que cualquier ministro encargado de las infraestructuras tiene en Galicia una especie de campo de minas abonado durante no se sabe ya cuántos años de incumplimientos e injusticias. Bien sabe que en cualquier visita a estos lares tendrá al menos que responder sobre dos cuestiones: el “AVE de mier...” que hizo famoso la ‘inesquecible’ Magdalena Álvarez y la ‘navallada’ que a diario sufren los gallegos que cruzan los peajes de la AP-9 . El excelentísimo ministro visitó esta semana Compostela y seguimos sin saber cuándo, qué mes y qué día, llegará por fin la alta velocidad. ¿Desconfiamos los gallegos de que sea este año? Pues sí. No es nada personal, pero a los hechos nos remitimos. ¿Y de los peajes? Ábalos ha dado instrucciones para que se rebajen en julio, pero no está seguro de que le hagan caso. El sí, pero puede que no, o el ya veremos. C.A.