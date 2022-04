Si tan confiado estaba, ahora la exigencia es mayor

Si cuando se presentó para dar el relevo y pasar página a la magra etapa de Gonzalo Caballero en el PSdeG estaba convencido de que la Presidencia de la Xunta no era un objetivo inalcanzable para su partido –y por lo tanto para él, como próximo candidato–, ahora con la marcha de Feijóo a Madrid se vendría más arriba que nunca. Porque más allá de las frases que se pueden decir en una campaña de primarias cuando uno se deja llevar por la euforia momentánea, interiormente, el también alcalde de As Pontes no sería desconocedor de la extrema dificultad que entrañaba la empresa que anunciaba (Si alguien tiene dudas, que revise los datos de la tunda que el de Os Pearas le metió al nuevo líder socialista en su propio pueblo). Pero si Feijóo se va, ¡ay!, entonces por qué no hacerse ilusiones. Es como ver el cielo abierto. Sigue estando ahí Ana Pontón y Rueda tampoco está manco, pero qué quieren que les diga, con Feijóo se veía imposible. Pero enfrentarse a su sucesor también entraña un riesgo para Formoso, como se la pegue muchos le recordarán con quién pierde viniendo desde donde viene: de decirle a Caballero que era viable derrotar a Feijóo. eduardo montero