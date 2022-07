Siempre dando ejemplos de compromiso y solidaridad

Anda estos días por su tierra Nerea Barros siempre dando ejemplos de solidaridad. Lo hizo cuando, durante la pandemia, volvió a ponerse el uniforme de enfermera para echar una mano en un centro de mayores. No era pura interpretación, se trataba de aportar un grano de arena cuando todas las manos eran más que necesarias. Decíamos que esta actriz compostelana está de vacaciones y aprovecha para hacer compras en el comercio local, en el de proximidad. Incluso adquiriendo un coche en un concesionario de As Estrada. Podía haberlo hecho en Madrid, pero no, ella siempre piensa en su tierra. m.r.