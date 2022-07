Siempre es posible que la gente normal elija ser extraordinaria

Cuando hace un año Fernando Romero Martínez no pudo evitar que se le escapara un sonoro “¡madre mía!” en su intervención durante el estreno de su compañía EiDF (Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A.) en el BME Growth (Mercado Alternativo Bursátil) poco podía imaginar que 365 días después aquella expresión, mitad asombro y otra parte esperanza, sería el preludio de un crecimiento único que, en cifras, se podría resumir en que cerró 2021 con un Ebitda de once millones de euros que, tras la correspondiente revisión de su plan estratégico, se triplicará al finalizar este complejo ejercicio

El CEO de EiDF es ejemplo de aquello que decía Elon Musk: “creo que es posible que la gente normal elija ser extraordinaria”. Romero es una persona normal que un día decidió dejar atrás la comodidad de un puesto en el sector bancario y, tan emprendedor como innovador, se sumergió de lleno en la industria de las renovables antes de que se produjera el bum, consciente de que las tradicionales tocaban fondo. Estar situado en el momento de la eclosión significaba arriesgar y él lo hizo: eso le permitió dar el salto de una empresa pequeña a una compañía que no deja de crecer y mira de frente un horizonte despejado.

Por eso aquel “¡madre mía! también encerraba casi una década de sacrificios personales y familiares, de esfuerzos extenuantes y de mucha incomprensión entre gentes que no querían entender sus sueños. Romero, como Mark Zuckerberg, siempre tuvo muy claro que “el riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos”.

Ahora desde una nueva atalaya se prepara para seguir dando pasos adelante: hace un año las acciones de su empresa cotizaban a 5,25 euros y este jueves estaban ya en 66 con perspectivas de seguir aumentando. Pero el CEO de EiDF lo tiene claro: “Si solo trabajas por dinero, nunca lo conseguirás, pero si amas lo que haces y siempre pones primero al cliente, el éxito será tuyo”. La frase que puede hacer suya era de Ray Kroc, el empresario norteamericano que convirtió a la hamburguesería McDonald’s en un referente mundial, cuando ni los hermanos Richard y Maurice McDonald creían que podría lograrlo. antón trabanca