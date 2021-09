Sigue la reflexión pasada por el agua costosa del día a día

Qué difícil se hace hablar del BNG sin citar a Ana Pontón. Y eso que ayer también habló la otra Ana del frente nacionalista, Miranda, a la que algunos consideran la Ana en la recámara por si falla la titular. No fallará y esta última seguirá en su ámbito, que es la Cámara europea, donde defiende las reivindicaciones de su partido para Galicia. La Ana principal, aun estando en pleno periodo de reflexión, absorbe la actualidad del BNG prácticamente en su totalidad. Hasta a este punto se hizo imprescindible su presencia para ampliar la audiencia del mensaje nacionalista. Ayer, como cada lunes, salió a escena ocupando una vez más todo el espacio mediático del que es capaz su formación. En esta ocasión, a propósito del anteproyecto de la ley del ciclo del agua, que calificó de “sablazo”. Pudo haberlo dicho otro diputado, pero no, Ana no cede protagonismo. e. m.