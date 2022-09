Sin Aspas no es el Mundial de la Roja, sino el de un insensato seleccionador

Hoy se conocerá la última lista de convocados por Luis Enrique antes de la definitiva con que disputará el Mundial de Catar. Toda la atención mediática está centrada en saber si en ella estará el futbolista del Celta Iago Aspas, el mejor delantero español del momento presente y de las últimas temporadas, según todas las estadísticas posibles. El que más golea, el que más defiende, el que más corre, el que más recupera y el que más asiste. Partido a partido, Luis Enrique se quedó sin razones para no convocarlo. Si de nuevo no lo hace, será por razones extradeportivas. Y como a él no le pagan por esas cosas, debería de dar explicaciones. ¿Nos sorprenderá? m. g.