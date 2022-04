Sin el rey electoral en liza, se anima el ‘sueño pontoniano’

Se fue Feijóo, asciende Rueda y en la política gallega se abre un nuevo horizonte que la oposición no preveía, pero que está dispuesta a aprovechar. Una vez que el político de Os Peares, imbatible en las urnas durante su estancia en Galicia, no estará para defender la Presidencia de la Xunta en las próximas elecciones autonómicas, BNG y PSdeG afilarán sus armas más que nunca, conscientes de que a los populares ahora les costará un poco más conservar a su fiel electorado. Sin duda, esta es la gran oportunidad de Ana Pontón para poder alcanzar su doble sueño, convertirse en la primera presidenta mujer y nacionalista de la historia. Será interesante comprobar qué indican las primeras encuestas que se realicen sobre el duelo Rueda-Pontón. No olvidemos que la segunda opción para muchos de los populares gallegos siempre fue el BNG. e. m.