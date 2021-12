Sobre lo legal, lo ético o lo político ante un derecho

Contempla la legislación española el derecho de un investigado a no declarar; forma parte de nuestro ordenamiento jurídico aunque algunas sentencias del Tribunal Supremo llegaron a la conclusión de que esa omisión puede formar parte de la prueba de cargo. Todo eso en sede judicial. En el plano político el derecho a no contestar ya es otra cosa. Lo sabe bien María Dolores de Cospedal, abogada del Estado de formación, y no son pocos quienes se acogen a esa fórmula. Incluso miembros de algún gobierno la utilizó cuando el mismo tema estaba judicializado. Desde el plano legal su postura es intachable aunque desde un punto de vista ético ya es más cuestionable. ¿Y desde lo político? Siempre podrá argumentar su condición de ex. a.T.