Sobre periodistas a la vieja usanza y buenas personas

Los periodistas siempre que hablamos de colegas tenemos la mala costumbre de citar a Ryszard Kapuscinski. Hoy no va a ser la excepción. Decía el maestro que “para ejercer el periodismo hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Javier Romero es buen periodista y buena persona. Perteneciendo, por edad, a una nueva generación mama la profesión a la vieja usanza, como se hacía antes de la era Internet: acudiendo al lugar, hablando con fuentes y siendo escrupuloso. Uno se lo imagina tecleando en una destartalada Remington, encendiendo un pitillo con otro y bebiendo Jack Danields; convenciendo a policías y engañando a narcos. Disfrutando con sus exclusivas. Ahora publica un libro sobre el narcosubmarino de Aldán. No se lo pierdan: tiene todas las claves. j.A. Pérez