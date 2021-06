Sola y desvelada por los molestos sonidos de la Gürtel y de la Kitchen

El PP pasó del general secretario que era Cascos con Aznar a la secretaria en diferido que fue De Cospedal con Rajoy. En diferido, no por la célebre indemnización a Bárcenas, sino porque, si es cierto lo que declara, así fue como ejerció ese cargo, sin enterarse de lo que realmente pasaba en el edificio de Génova por suyas psicofonías judiciales quiere Casado desprenderse de él. Mariano también la nombró ministra de Defensa, materia en la que sí contaba con acreditada experiencia, adquirida como número dos del PP. “Un partido que no defiende a los suyos no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”, dijo. ¿Quién la defenderá a ella ahora? x. r. r. i.