Soñar con las urnas aunque sea el hábitat natural de tu fracaso

El presidente del PP, Pablo Casado, se convirtió en el hombre que quiere a todas horas elecciones. Si por él fuese, los españoles no harían otra cosa que acudir a las urnas una y otra vez, se supone que hasta que él ganase, claro, porque una vez que lo lograse es más que dudoso que continuase con esta fiebre electoral que ni lo deja dormir a él

–porque el ansia le puede– ni al resto de sus conciudadanos que tienen que aguantar su monserga. ¿No puede tranquilizarse un poco el señor Casado y aguantarse hasta cuando toque la celebración de los comicios? Desde luego, no será por los buenos recuerdos que le puedan traer, ya que las dos veces que se presentó como candidato a las generales fueron las únicas que ganó Pedro Sánchez. Con semejante historial, aún va a tener su mérito el empeño que pone en pedir que el presidente se atreva a jugarse su cargo ante el pueblo. No crean que es un mecanismo al que todos los líderes de la oposición se agarrarían. Dudo que Pontón y Caballero abogasen por unas nuevas autonómicas ahora, total para qué, ¿para engordar la lista de victorias de Feijóo? Antes de pedirlas es preciso crear el ambiente propicio para poder ganarlas. Para llevar una somanta, mejor esperar al día señalado. O fugarse sin avisar.

xosé ramón r. iglesias