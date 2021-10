Soy una macarra, soy una hortera, cobro peaje en toda carretera

A esta señora hay que repetirle el estribillo que le tarareaban a los conductores de autobuses en aquellas excursiones antiguas en la que la gente cantaba en vez de meter sus cabezas en dispositivos móviles de tecnología punta: “precaución, amiga ministra”. Pasar a la historia como la dirigente política que estafó a todos los españoles inaugurando el cobro por transitar por autovías no es algo de lo que sentirse orgullosa. Si al final se atreve a hacerlo, que parece que sí, tenga al menos un mínimo atisbo de inteligencia y no se lo cuente a sus nietos, de manera que no la identifiquen con la misma persona de la que sin duda escucharán hablar pero que conocerán con otro nombre, seguramente un mote áspero y hasta malsonante. No les dé usted ese disgusto, déjelos que sigan pensando que son fruto de una genealogía sin accidentes. “Precaución, señora ministra”, que hay curvas y por esa carretera por la que usted pisa el acelerador de modo tan alocado sólo puede llevarse por delante los días felices que proyecta su jefe, empezando por los buenos propósitos que se marcó en el reciente congreso del partido. Con el golpetazo que se meterá usted, puede que no quede ni partido. Sobre todo si el PP insiste en poner a cero todo lo que su Gobierno pone a mil. x. ramón r. iglesias