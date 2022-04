Su historia política con Feijóo es como el juego del gatón y el ratón

Recordó ayer en Compostela la vicepresidenta segunda del Gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz, que el cambio en España comenzó en Galicia. Una apreciación que se presta a estar abierta a diferentes interpretaciones, aunque la intención de la política comunista –mientras públicamente no diga lo contrario se entiende que sigue siendo comunista– fue poner en valor el trabajo de su pasada etapa como parlamentaria en su comunidad de origen. Que nadie se equivoque, a la postre todo político acaba hablando siempre de sí mismo. El cambio empezaría en Galicia, pero esa no es la verdadera cuestión. Lo que realmente importa es si ese cambio que jubiló a Rajoy y puso a Sánchez en su lugar fue y es provechoso para el conjunto de la ciudadanía española. Ahí la vicepresidenta no entró porque da por hecho, sin mayores explicaciones, que la actual etapa del Ejecutivo rojo de coalición es positiva para todos. Y tampoco es el tema de estas líneas discutirle esa afirmación dada a entender mediante su elipsis aunque, como mínimo, sería discutible. Centrémonos, por esta vez, en sus palabras concretas, “el cambio en España comenzó en Galicia”– y si es posible que esta expresión pueda tener una segunda parte con parecidos protagonistas pero con distinto resultado, es decir, si el próximo cambio que sucederá en España lo impulsará Alberto Núñez Feijóo. La historia dividida en ciclos tiende a ser circular y de aquel Parlamento maravilloso en que brillaba la oratoria de estos dos líderes políticos cuyos nombres ya marcamos aquí en negrita, junto con la veterana voz de Beiras, salió primero la dirigente ferrolana rumbo al Gobierno de la nación para dar relevo a otro gallego de Pontevedra –como Rueda– y ahora le toca el turno al de Os Peares, que por el momento liderará la oposición pero que tiene La Moncloa objetivo. Aunque de este segundo cambio originado en Galicia, si se llega a plasmar, no parece que la vicepresidenta se sintiera orgullosa. ¿Que haría ella entonces? Tal vez volver a la Galicia de la era post-Feijóo como candidata. eduardo montero