Su inesperada ausencia deja tocado a Feijóo y huérfanas sus cuentas

Valeriano Martínez era una persona que demostraba su especial amor a Galicia cuadrando sus números micro y macroeconómicos en sus Presupuestos y cuando éstos adquirieron una dimensión cualitativamente tan grande no le cupieron en su corazón generoso de O Morrazo y se murió con las botas puestas. La Xunta que gobierna su compañero Feijóo le guardará luto el tiempo oficialmente debido, pero le echará de menos toda la vida que le queda al mando de la Administración gallega. Y los Ejecutivos que vengan posteriormente siempre tendrán en él una referencia valiosísima y un ejemplo a seguir. Se puede y se debe gestionar el dinero público desde distintas perspectivas ideológicas, en eso consiste la verdadera aceptación de la democracia, pero es una obligación hacerlo con la pulcritud, la profesionalidad y la honradez de Valeriano Martínez. Un hombre que seguramente nunca soñó con ser conselleiro, seguramente ni siquiera con dedicarse a la política, pero que afortunadamente la vida lo fue llevando por sus caminos inescrutables hasta hacer coincidir su biografía con la de Feijóo y con su renovado proyecto popular para Galicia, en cuyo desarrollo participó desde la consellería más importante, sin dejar de ser desde su primera investidura en el año 2009 una pieza esencial en su gabinete personal de Presidencia. Si la cara es el espejo del alma, en la de Valeriano Martínez era fácil observar su bonhomía. Una cualidad que muchas veces se infravalora en los hombres de talla pública y otras pasa desapercibida en la vorágine del quehacer cotidiano, pero que no es una característica menor y que ayer, definida con un sinfín de adjetivos diferentes, fue destacada por todos los que le conocieron. Especialmente en el ámbito político, donde lo lloran los que compartían con él las filas del PP y los que se enfrentaron a él desde formaciones rivales. Esta condición de tener adversarios pero no enemigos, tan difícil en su mundo, qué bien habla de su legado. El mejor recuerdo que de él guarden sus íntimos. Bueno, generoso y comprometido.

xosé ramón r. iglesias