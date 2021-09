Su trabajo merece críticas, no insultos

Con Luis Enrique, nunca hay camino fácil. Cuando lo parece, él mismo se lo complica con unas decisiones que se podrían tildar de extrañas. Lo decíamos no hace muchos días, en la previa de esta nueva ventana de selecciones en la que España ya perdió contra Suecia: la Roja juega bien pero falla en las dos áreas. Domina pero no marca y uno de los mejores delanteros nacionales, Iago Aspas, en Moaña tomando mejillones. No merece por esto insultos, como sufrió injustamente el otro día, pero sí críticas. b. o.