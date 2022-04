Su visita a Compostela se hace de rogar, pero el tiempo no es eterno

Si la Iglesia católica con sede central en Roma se manejase como una empresa, sería evidente que su director general tendría que venir a visitar una de sus delegaciones más fuertes, Santiago de Compostela, en el año en que celebra su fiesta grande (mercado o feria internacional, en ese caso). Como la Iglesia católica no es una empresa, sino una confesión religiosa, una creencia con origen en la verdad y la bondad y un sentimiento fervoroso con credo redentor, ese director general, el Papa, debería estar aún más obligado, pues su llegada al Obradoiro no es una cuestión económica, pues nada tiene que ver con el comercio, sino con la fe, que según la inspiración bíblica mueve montañas. Venir a Santiago en Año Santo debería de ser una obligación para el Sumo Pontífice, que, sin embargo, juega con esta posibilidad como los niños caprichosos que sortean los juguetes que le sobran entre quienes no pueden comprárselos. ¿A qué espera la curia vaticana para anunciar la visita del Papa Bergoglio a la tumba del apóstol Santiago o, en su caso, a dejar claro que esta peregrinación nunca se producirá? A estas alturas de año (16 meses de Xacobeo llevamos ya), la alta prelatura romana tiene que conocer las intenciones del Santo Padre. Si la decisión no está tomada después de más de dos años dándole vueltas, algo falla en los despachos de la plaza de san Pedro, cuya burocracia nunca destacó por su rapidez, pero aún así...

Los presidentes del Gobierno y de la Xunta se lo pidieron expresamente (el Papa Francisco es también el jefe político del Estado Vaticano), como también la Conferencia Episcopal Española y el propio Arzobispado de Santiago. Sabe, pues, que sería muy bien acogido. Desde todos los prismas, su viaje a la capital gallega suscita una unanimidad general. Casi se puede decir que incluso los ateos aplaudirían su estancia entre nosotros. Pocas o ninguna disculpa le quedan al obispo de Roma. Ratzinger, con precaria salud, dio ejemplo y vino a Santiago. ¿Por qué no Francisco?

eduardo montero