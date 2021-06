Subvertir el Xacobeo y trasladar la Puerta Santa hasta Moncloa

Si a Francisco Paesa, aquel célebre agente secreto, lo retrataron en una película como El hombre de las mil caras, esperen a ver cómo de escaso se va a quedar este número cuando le toque el turno de pasar por el filtro cinematográfico a Pedro Sánchez. Hay quien piensa que el presidente, sencillamente, es un hombre con más cara que espalda, pero posiblemente no resida ahí su misterio, sino en su capacidad infinita para cambiar de careta. Tal como lo hace nuestro hombre en La Monchoa, es todo un arte. En cada momento apropiado y en cada instante justo, adopta el rostro que más le conviene y raramente yerra en la elección. Ahora, tras la aprobación de los indultos, Pedro Sánchez se nos aparece como un obispo sin diócesis que peregrina a Bruselas para, desde el solemne púlpito de la capital europea, anunciarnos la actualización del calendario de su legislatura: “Estamos en el momento del perdón”. Hay, en estas palabras, el reconocimiento implícito de la existencia de otros tiempos donde tal vez delinquir sea posible, una especie de carvanal donde todo está permitido, pues hasta la Iglesia autoriza en esos días la relajación de las normas. Y si en la liturgia cristiana, tras don Carnal llega la Cuaresma con su penitencia, no iba a ser menos este nuevo almanaque de Sánchez. “Estamos en el tiempo del perdón”. Con esta frase, el presidente socialista no hace sino resaltar la importancia de la fiesta jacobea que este año y el siguiente se celebra con júbilo en la catedral de la eterna Compostela. Y fijándose en el fenómeno piadoso del Xacobeo, el jefe del Gobierno español no pudo evitar caer en la tentación de montar su particular Puerta Santa en el palacio de La Moncloa, donde se abriga el núcleo más Redondo de su Gobierno, para que todo aquel que la cruce, después de haber sido condenado por intentar subvertir el orden constitucional, quede limpio de toda culpa y castigo. A diferencia del Camino de Santiago, el trámite incluso se pude realizar de forma telemática desde la misma cárcel. A mí no me parece mal, si paga el copyright.