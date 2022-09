Sumar otro pacto social para escuchar vida en zonas como O Courel

Uno cuando va a la Serra do Courel, que dadas las comunicaciones actuales no resulta muy fácil –como recientemente reconoció Feijóo en un periódico madrileño–, normalmente, lo hace para escucharse a sí mismo y, en todo caso, el eco silencioso de esa naturaleza en inmensa plenitud. Para escucharse a sí mismo, sin sumar a nadie más al descanso buscado en estos bosques gallegos alejados de la mano de los distintos gobiernos que han sido y son. Pero no es el caso de Yolanda Díaz, la ministra del metal, que ayer peregrinó a Folgoso do Courel para dar rienda suelta a un proceso de escucha largamente anunciado y más general –curioso en un lugar tan solitario– y, de paso, avanzar allí la firma de un gran pacto social, al modo de Rousseau, pero entre el rural y lo urbano. Y, como efecto colateral de impacto, gracias a ella los españoles también pudieron ver las huellas del fuego que arrasaron esta emblemática sierra gallega. Una imagen que sirve como metáfora de en lo que se convirtieron estas zonas del rural en la España industrializada hija del desarrollismo franquista. El país necesita tantos pactos (de rentas, político, judicial...) que uno más puede pasar desapercibido en el bosque burocrático erigido. Pero dignificar la vida del rural urge más que cualquier otro acuerdo. Para ello, mucho hay que sumar todavía. eduardo montero