Sumarse a la refriega cuando la artillería ya se puso en marcha

Era fácil de imaginar (y no solo por parte del alcalde de Vilanova de Arousa) que una vez que Abel Caballero había sacado su artillería contra el Camino de Santiago (eje sobre el que gira la promoción turística de Galicia) no tardaría en sumarse a la batalla Carmela Silva, usando para ello la institución que preside. Y lo hizo a campo abierto: anunciando que la Diputación de Pontevedra irá por libre y no se integrará en el stand de Turgalicia, con lo que una parte de los mensajes de los mensajes para poner en valor las Rías Baixas discurrirán en paralelo; es de suponer que ante el asombro de quieres acudan a la principal feria de turismo. No es nada nuevo la adhesión inquebrantable de la presidenta del organismo provincial a las demandas del alcalde de Vigo pero chirría un poco que sus socios de gobierno, el Bloque, mantenga un mutismo cómplice y sorprendente. A.T.