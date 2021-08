Superada la ruina económica, toca salvar la dignidad

Siempre sostuve que en el fútbol profesional actual había un Mouriño bueno y otro, si no malo, menos bueno. Ambos conocen el mismo idioma, y no sólo me refiero al galego-portugués, que también. Son dos personas con personalidades muy fuertes que dicen la verdad a la cara aunque no les guste a sus interlocutores. El bueno de verdad está en Vigo y llegó al Celta para salvarlo de la ruina económica en la que lo dejó su anterior presidente, Horacio Gómez. Carlos Mouriño tiene claras sus ideas y morirá con ellas, aunque ser leal a sí mismo le pueda costar perder a las principales figuras de su club. Incluso aunque una de ellas se llame Iago Aspas. Mouriño no hace excepciones con nadie. Por eso, ahora, le enseña la puerta de salida a otra perla gallega, Denis Suárez, representado por un enemigo del Celta. Su Celta, que está por encima de nombres. r. r.