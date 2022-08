Tanto fue el cántaro del pacto a la fuente de la ley, que hay quien se confunde

La dama roja de la política española, Yolanda Díaz, agrandó tanto el camino del pacto y del consenso para aprobar sus leyes, que ahora, cada vez que una de las partes no se sume a la negociación, la tildarán de no respetar la democracia. Pero la democracia es el Gobierno del más votado. En España, del que consiga mayoría parlamentaria. Un Ejecutivo no necesita más que eso –¡y nada menos!– para sacar adelante sus leyes. Si la ministra de Trabajo tiene esa mayoría, podrá subir otra vez el sueldo mínimo. Así cambió la derecha toda la normativa laboral. Salvador Navarro no lo entiende de este modo, pero yerra. La normas non son a gusto de cada uno. a. a.