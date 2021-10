Tejedora de redes en femenino que pueden cazar a su jefe de filas

A Errejón, España se le está quedando grande. Cuando exportó su autonómico Más Madrid a las generales y no se atrevió a bautizarlo con el nombre lógico, Más España, ya dio pistas de qué pie cojeaba. Y toda la vida no se puede ser un oportunista. Le pudo funcionar con Iglesias, pero no con Yolanda Díaz, que lo obliga a enfrentarse a su propia palabra: ¿no querías un proyecto progresista, plural, ecologista y feminista que superase los defectos del partidismo clásico? Ahí lo tienes. Si dice no se niega a sí mismo y si acepta pierde protagonismo. Pero ya no es sólo Yolanda, se lo pide su líder madrileña, Mónica García. El poder femenino es libre y va en serio. e. m.