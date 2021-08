Tener la valentía de seguir lo que dicta el corazón y la intuición

Decía Steve Jobs que nuestro tiempo es limitado y por eso recomendaba que “no lo malgastes viviendo la vida de otro que no seas tú. No te dejes atrapar por los dogmas. No permitas que el impacto de otras opiniones ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten la valentía de seguir lo que te dicta tu corazón e intuición. De alguna manera los demás ya saben lo que deseas llegar a ser realmente. Todo lo demás es secundario”.

La compostelana Noemi Lois Puente se licenció en Medicina en la USC, se especializó en Oftalmología y obtuvo la calificación cum laude por su tesis doctoral. La tradición le aconsejaba que se quedara en el lugar donde había nacido, donde estaba su familia, tenía una brillante carrera por delante. Ella sabía desde el principio que debería salir al extranjero para extender sus conocimientos y tuvo la valentía de seguir lo que le dictaba su intuición, su corazón, y se lanzó a un mundo desconocido donde la doctora Noemi, como Arya Starks en Juego de Tronos, se resistía a ser esa Nadie que adiestraban los Hombres sin Rostro.

Esta ilustre compostelana no se quedó quieta y aunque no viajó por los siete reinos si que amplió su formación en EEUU e Inglaterra y fue adquiriendo prestigio investigador en las mejores universidades y centros médicos hasta que encontró su lugar como profesora clínica de Oftalmología en el Wellcome-Wolfson Institute for ExperimentalMedicine de la Queens University, y cirujana en el Health and Social Care Trust de Belfast.

Atención a sus pacientes y largas horas en el laboratorio investigando nuevas técnicas, en esa Irlanda celta que es lo más parecido en el mundo a Galicia. Ese duro trabajo dio sus frutos y ahora figura entre las cincuenta especialistas en Oftalmología más relevantes del mundo.

Sueña con volver a su tierra, consciente de que las oportunidades de que disfruta en Belfast son difíciles de lograr aquí. No obstante, ya lo dijo Walt Disney, “los sueños pueden hacerse realidad si se tiene el coraje de perseguirlos”. Si no los cumple será porque los responsables no ponen todos los medios que deberían para recuperar el talento gallego en el exilio. j.A.p.