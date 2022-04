Teríamos que defender sobre todo o seu dereito á liberdade de expresión

Posiblemente non haxa cidadáns no mundo que amen máis os seus símbolos que os estadounidenses. Moitos consideran mesmo que a bandeira é un símbolo sacro que debe ser protexido e por iso distintos colectivos levan décadas tentando que a súa Constitución acepte a chamada Emenda sobre a Profanación da Bandeira. Non o conseguen. Alí prevalece a Primeira Emenda que establece a liberdade de expresión. E todos a defenden. En España ofendémonos por que Néstor Rego non aplauda ao presidente de Ucraína, mesmo poñemos en dúbida a súa condición democrática. Sexamos serios. Ten todo o dereito a aplaudir ou a no facelo e o tema non tiña que ter máis recorrido. É o seu dereito a liberdade de expresión. s. a.