Toda la riqueza subterránea del socialismo gallego

De qué callada manera iban tejiendo los críticos con la dirección del PSdeG una red para asestarle a Gonzalo Caballero un golpe mortal en la próxima cita congresual del partido que tendrá que celebrarse antes de que finalice el año. Es lógico que intenten cambiar el rumbo, si no están satisfechos con la manera en que se llevan riendas. Lo que es más difícil de entender es esa manera callada de ir tejiendo en la oscuridad una alternativa que tarde o temprano tendrán que presentar en sociedad. Puede que la razón sea la poca seguridad que tienen en sus propias capacidades para llevar a buen puerto su proyecto y prefieran ocultarlo por si no fragua, que lo fiasen todo al factor sorpresa o que sea una infantil reminiscencia de cuando sus mayores maniobraban contra Franco (aunque parezca mentira a estas alturas, aún hay a quienes les gusta imaginar que la democracia está en sus manos). El hecho es que su estrategia desarmaba a los oficialistas, que no podían defenderse de un peligro no visible. Por eso Quiroga puso patas arriba el PSdeG destapando la trama. Ahora la guerra ya es inevitable. Si la parte contratante osa salir a la superficie. b. o.