Todo cansa y se vuelve graveza en los benditos arrabales del presidente

Fue una de las personas en que más se apoyó Pedro Sánchez en su corta travesía por el desierto tras su decapitación en aquel Comité Federal de octubre de 2016. Margarita Robles ya había destacado en los segundos escalafones del Gobierno de Felipe González y no se iba a dejar intimidar ante la pose gansteril de Susana Díez. Su presencia junto a Sánchez le otorgaba a este cierto prestigio ante la estampida general de los notables socialistas. Fue recompensada con un ministerio, pero no con el que pretendía, y no le gustó que otras le adelantasen. Cuando el presidente le pidió que rivalizase con Ayuso le dijo no por primera vez. Y le cogerá gusto a ese adverbio. r. r.