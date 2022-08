Trabajos aún pendientes tras muchos meses de batalla

Me consta que Javier Fernández no ha tenido un curso político desahogado. Las obras de Concheiros, que desde luego no fueron su única ocupación, estuvieron siempre en primera línea de batalla, como arma arrojadiza de políticos y vecinos inconformistas. Queda todavía chapa y pintura para que estos trabajos tengan la bendición definitiva, aunque empieza a dar la impresión de que nunca estarán concluidas del todo, como esas casas del rural gallego en reforma permanente desde hace décadas. Pero Fernández puede estar personalmente satisfecho con su labor. Lo ha dado todo, y eso deja con la conciencia tranquila. a.S.