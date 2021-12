Transitar por la vida siendo un ejemplo de elegancia y serenidad

Llegar a esa cifra redonda de 111 años con cuerpo y mente lúcidos, alegría, buena memoria y ganas de vivir debió ser una experiencia excepcional para una mujer que tras tan larga trayectoria y un sólido matrimonio con el doctor Juan José Harguindey, de una conocida saga de médicos compostelanos, no tuvo hijos. María Luisa Vázquez se casó tarde con lo que eso representaba en aquellos tiempos. Tuvo no obstante hasta 87 sobrinos nietos y una gran cantidad de amistades. Nunca le faltó, por tanto, compañía. Superó dos pandemias, dos guerras mundiales, una civil española y transitó de la dictadura a la democracia. Se fue como vivió; con elegancia y serenidad. Lo cual es un buen ejemplo. A.T.