Trocar un reduto de nostalxia por un fervedoiro de cultura

Languidecía a fundación que leva o nome da nosa poetisa máis universal no seu reduto da Matanza por discrepancias económicas durante o mandato de Helena Villar. Anxo Angueira, filólogo, docente e escritor, exercía de vogal. Alguén lle convenceu de que debía dar un paso adiante. Iso ocorreu fai dez anos. Nesta década tan dura, de sucesión de crises, deulle un impulso importante. Hoxe a casa onde neceu Rosalía de Castro é un fervedoiro de cultura. Non contento con iso está a levar por toda Galicia unha mostra sobre a vida e a obra, trasladando a casa-museo ás rúas, con gran éxito. Unha proba máis das súas inquedanzas, do seu amor a Galicia. a.t.