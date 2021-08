Un aguacero de voces que sánchez enjugó y escrivá volvió a liberar

Sería interesante conocer cómo le habrá sentado a la ministra María Jesús Montero que Pedro Sánchez la haya apartado de su función como portavoz del Gobierno. Porque más allá de que pudiese hacerlo bien o mal, de que acumulase más aciertos o más errores en el complejo manejo del micrófono gubernamental, que siempre debe callar más cosas de las que anuncia, lo que resulta evidente es que a la titular de Hacienda hablar es lo que más le gusta. Suele hacerlo alto, aunque la claridad, sin embargo, no se encuentra entre sus virtudes comunicativas. Ese gracejo andaluz, que a veces le hace parecer Lola Flores, no le ayuda cuando se convierte en torrente imparable de voces. Para un mejor entendimiento, las palabras deben de ser las exactas. Ni una más ni una menos. Lo bordó, por ejemplo, cuando llamó a Pablo Iglesias “cabezón”. Con un solo adjetivo fue suficiente. Sin circunloquios innecesarios. Así debería haber desmentido a su colega y ministro Escrivá, que sugirió aplicar un nuevo impuesto a los más ricos de Madrid. Sin embargo, lo hizo recurriendo a excesivas perífrasis para acabar culpando... al PP. Como no soy ni rico ni madrileño, estoy tranquilo. xosé ramón r. iglesias