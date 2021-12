Un apoyo sin fisuras al gobierno que abre un cisma en la patronal

El presidente de la patronal fue el primero en aceptar el acuerdo para la reforma laboral que le planteó el Gobierno y que lo hiciera antes de los sindicatos escamó mucho. Antonio Garamendi salió en su defensa vendiéndola como buena para las empresas, pero los responsables de patronales como la catalana Foment, la madrileña CEIM, la del motor Anfac o la agraria Asaja no están de cuerdo con el paso dado, que consideran un cheque en blanco de difíciles consecuencias. Lo de los fondos europeos no convencen y no son pocos los que recuerdan que la Patronal no respaldó antes al PP en la reforma de 2012. a.T