Un capítulo más para marcar diferencias y pasar nuevas facturas

Hay dos mujeres que lideran en Galicia las dos principales corrientes de la izquierda: Ana Pontón la nacionalista y Yolanda Díaz (desde Madrid) la centralista. Ambas no mantienen buena relación política, entiéndase, desde que en el pasado más reciente Unidas Podemos pretendió entrar a saco en el caladero del BNG. Algo que no se perdona. Este lunes la portavoz nacional calificó de “error histórico no cumplir la palabra dada” y no derogar la reforma laboral del PP. Alusión directa a la ministra de Trabajo, empeñada en alinear al Bloque con PP y Vox. Un capítulo más que tendrá nuevas entregas entre ambas protagonistas y Pontón, bien lo sabe Feijóo, es persona constante. a.T.