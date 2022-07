Un condimento no imprescindible... como el perejil

Alguien con muy mala baba dentro del PSOE acostumbra a referirse a Patxi López como Perejil. No es el único. Puede que sea una historia urbana pero cuando se le preguntaba las razones de tan curiosa definición siempre respondía lo mismo: “es que Patxi es como el perejil que está en todas las recetas”. Algunos maliciosos añadían que el exlehendakari estaba no siendo estrictamente necesario, como esta planta denominada petroselinum crispum. López siempre aparece. Fue lehendakari de rebote con el apoyo del PP y llegó a presidente del Congreso cuando los populares decidieron no presentar candidato. Ahora hay una crisis abierta en el PSOE con la marcha de Adriana Abascal y la inminente de Santos Cerdán. Pedro Sánchez mira a su lado y aparece Pachi López, en medio como el perejil, para solucionar los entuertos. Dicho y hecho. R.A.