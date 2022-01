Un corazón de piedra con sorprendente retraso (por culpa de la pandemia)

Lleva una larga temporada, debe ser cosa de las ya conclusas fiestas navideñas, sumida en la más absoluta tranquilidad, sin declaraciones altisonantes y sin meter sus dedos en llagas ajenas. Un bálsamo en medio del torrente de actividad que nos tenía acostumbrados. De hecho hacía tiempo que no asomaba por esta página (influye también que el titular está en cuarentena) pero va la cúpula de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y le otorgan a Isabel Díaz Ayuso el Corazón de Piedra 2021 por su labor (nefasta, según ellos) al frente de las residencias de la pandemia. Es curioso que no se lo dieron un año antes, cuando se lo merecía más. Pero ya se sabe que contra Ayuso... todo vale. Pero ella no se inmuta. A.T.