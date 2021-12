Un elegido a dedo se permite criticar a votados en urnas

Acostumbran a decir políticos y mensajeros próximos a la izquierda que ningún país europeo le daría voz a Vox a la hora de sentarse a formar un gobierno. Afirmación con la que muchos pueden estar de acuerdo (o no) pero que es mentira. Quien sí que no pasaría ningún filtro en un país medianamente democrático es el ínclito (por conocido no por ilustre) José Félix Tezanos. Desde que se puso al frente del CIS está demostrando, con dinero público, un sectarismo más que preocupante incompatible con gobiernos serios. Ni en ningún país del norte, ni en Alemania, Francia, Gran Bretaña o suiza, por poner algunos ejemplos, se consentirían sus manipulaciones (ni siquiera amparándose en la famosa cocina de datos). Pasar ya a las comparaciones de líderes elegidos democráticamente (él lo fue a dedo) con personajes como Hitler o Mussolini es de una desfachatez intolerable. ¿No se darán cuenta? A.T.